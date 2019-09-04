Вирджил Абло стал членом Совета модных дизайнеров Америки

Новый глава CFDA Том Форд пригласил дизайнера, чтобы сделать состав совета более разнообразным.

Совет модных дизайнеров Америки объявил о пополнении. На днях в состав организации вошли Вирджил Абло, Мария Корнехо, Карли Кушни и Керби Жан-Реймонд. Новые члены совета сменили на этих постах ушедших Джорджину Чапман, Кару Росс, Мими Со и Маркуса Уэйнрайта. Издание WWD передает, что нынешний глава CFDA Том Форд подчеркнул, что все новые члены совета были заранее проинформированы об их новом статусе, и он сам планирует обращаться к ним за советами время от времени.