Вирджил Абло стал креативным директором Louis Vuitton

Слухи, которые курсировали в модной индустрии с начала года, подтвердились: Вирджил Абло встал у руля мужской линии парижского дома.

Основатель безумно популярной сегодня марки Off-White Верджил Абло назначен креативным директором мужской линии Louis Vuitton. Его дебютное в новом качестве шоу состоится в июне этого года во время Недели моды в Париже. Председатель и главный исполнительный директор дома Майкл Берк рассказал: «Я с большим интересом следил за карьерой Вирджила с тех пор, как он работал со мной в Fendi в 2006 году. Сегодня я очень рад видеть, как врожденная креативность и подрывной подход сделали его очень актуальной персоной не только в мире моды, но и в поп-культуре».

О новом назначении сам Абло сказал: «Для меня большая честь занять место художественного руководителя мужского направления Louis Vuitton. Мне кажется, что наследие и креативная целостность дома являются ключевым источником вдохновения. В своей работе я буду рассматривать их как параллели».