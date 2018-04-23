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Артем Кузелев

Вирджил Абло стал одним из самых влиятельных людей

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  • 23 Апреля 201816:38
Сюжеты: Louis Vuitton

Журнала Time опубликовал список ста самых влиятельных людей мира, в который включил и дизайнера Вирджила Абло.

В этом году сотрудники журнала Time включили дизайнера Вирджила Абло в список самых влиятельных людей в мире. Новый креативный директор мужской линии Louis Vuitton за последние пару лет стал очень популярным, а его талант оценен во всем мире. Сегодня Абло называют самым популярным дизайнером поколения миллениалов.

Также в список Time попали актриса Милли Бобби Браун, певица и дизайнер Рианна, режиссер Гильермо дель Торо, принц Гарри и его невеста Меган Маркл.

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