Вирджил Абло стал одним из самых влиятельных людей

Журнала Time опубликовал список ста самых влиятельных людей мира, в который включил и дизайнера Вирджила Абло.

В этом году сотрудники журнала Time включили дизайнера Вирджила Абло в список самых влиятельных людей в мире. Новый креативный директор мужской линии Louis Vuitton за последние пару лет стал очень популярным, а его талант оценен во всем мире. Сегодня Абло называют самым популярным дизайнером поколения миллениалов.

Также в список Time попали актриса Милли Бобби Браун, певица и дизайнер Рианна, режиссер Гильермо дель Торо, принц Гарри и его невеста Меган Маркл.