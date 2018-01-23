Вирджил Абло заменит Кима Джонса в Louis Vuitton?

На пост креативного директора мужской линии парижского дома пророчат дизайнера марки Off-White.

После того как Ким Джонс сообщил о том, что покидает пост креативного директора мужской линии Louis Vuitton, в индустрии начали активно обсуждать кандидата на замену. Однако пока что представители парижского дома не сделали официального заявления на этот счет. Впрочем, после показа марки Off-White на Неделе моды в Париже, некоторые инсайдеры стали говорить о том, что мужскими коллекциями Louis Vuitton займется Вирджил Абло. На это же намекнули редакция сайта Vogue.com и фэшн-критик Тим Блэнкс.