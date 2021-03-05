Вирджила Абло пригласили на должность профессора Королевского колледжа искусств

Администрация Королевского колледжа искусств в Лондоне объявила о сотрудничестве с дизайнером. В рамках этого сотрудничества Вирджил Абло станет приглашенным профессором школы.

Должность Абло предполагает участие дизайнера в образовательном процессе в роли практического наставничества. В течение года он будет проводить регулярные мастер-классы и мастерские со студентами, а также поможет им в дальнейшем трудоустройстве. По мнению ректора колледжа, сэра Джони Айва, назначение говорит об «истинной силе перемен». Он подчеркнул, что Вирджил Абло олицетворяет «мощное сочетание творчества и предпринимательского духа, чей опыт и наставничество, несомненно, вдохновят новое поколение творческих новаторов на полную реализацию своего потенциала».