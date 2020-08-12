Вирджила Абло вновь обвинили в плагиате

На этот раз о нарушении авторских прав заявил бельгийский дизайнер Вальтер Ван Бейрендонк.

Вальтер Ван Бейрендонк заявил, что в новой мужской коллекции Louis Vuitton, представленной на прошлой неделе, есть модели, которые Вирджил Абло скопировал из архивных коллекций его марки Walter Van Beirendonck. В сети тут же появились многочисленные примеры, которые наводят на ту же мысль. Похоже, что Абло не просто вдохновлялся аксессуарами и дутыми куртками, созданными Ван Бейрендонком, но предпочел скопировать их, не особо меняя.

«Вирджил снова это сделал! Это не просто копирование, это использование моего мира, идей, цветов, фирменного почерка, кроя, форм в качестве мудборда новой коллекции. Мира и фирменного почерка, над которыми я работал с 1985 года. Ему платят огромные деньги, чтобы он был креативным директором, у него есть возможность работать с кем угодно, он мог бы попросить меня о коллаборации», – заявил бельгийский дизайнер.