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Артем Кузелев

Виртуальная модель запустила собственную марку

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  • 22 Апреля 201912:42

Вымышленная девушка Lil Miquela, живущая исключительно в Instagram, сообщила, что основала свой бренд одежды.

Созданная пару лет назад виртуальная модель Lil Miquela успела стать известным инфлюенсером. Сегодня у девушки 1,5 миллиона подписчиков в Instagram и популярность ее растет. На днях Лил объявила своим фолловерам, что запускает собственный модный бренд с говорящим названием Club 404. В первую мини-коллекцию войдут футболки, лонгсливы и носки со слоганом Digital Psychedelia. Закзаать вещи можно через аккаунт @lilmiquela.

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