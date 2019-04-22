Виртуальная модель запустила собственную марку

Вымышленная девушка Lil Miquela, живущая исключительно в Instagram, сообщила, что основала свой бренд одежды.

Созданная пару лет назад виртуальная модель Lil Miquela успела стать известным инфлюенсером. Сегодня у девушки 1,5 миллиона подписчиков в Instagram и популярность ее растет. На днях Лил объявила своим фолловерам, что запускает собственный модный бренд с говорящим названием Club 404. В первую мини-коллекцию войдут футболки, лонгсливы и носки со слоганом Digital Psychedelia. Закзаать вещи можно через аккаунт @lilmiquela.