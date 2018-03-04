Виртуальные модели на смену реальным

Британского фотографа Кэмерона-Джеймса Уилсона раскритиковали в сети из-за опубликованных снимков виртуальной модели Шуду.

1 / 4 Виртуальная модель Шуду







Под именем модели Шуду Кэмерон-Джеймс Уилсон завел в сети Instagram аккаунт, в котором публиковал классные снимки. На страничку подписались 39 000 пользователей, оставлявших под фотографиями восторженные комментарии. Никто из фолловеров не догадывался, что перед ними не реальная девушка. Только после того, как Уилсон добавил хэштег #3Dart, подписчики обрушились на него с критикой. В основном пользователи обвиняли фотографа в том, что он решил нажиться на труде темнокожей манекенщицы, не оплачивая ее работу. По словам же Уилсона, он не использует Шуду в коммерческих целях и не пытается заменить ею живых женщин.