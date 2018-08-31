Вход
ADV
Интересно
Balmain (92)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Виртуальные модели в рекламе Balmain

  • 115
  • 0
  • 31 Августа 201820:21
Сюжеты: Balmain, Рекламные кампании

Парижский дом моды пригласил в новую рекламную кампанию девушек, которых вы не встретите в реальной жизни.

Марка Balmain одной из первых решилась на эксперимент и пригласила в рекламную кампанию виртуальных моделей. На первых кадрах можно увидеть очень красивых девушек Марго, Шуду и Зи, одетых в наряды из последней коллекции дома. Несмотря на реалистичность моделей, они полностью созданы при помощи компьютерной графики разработчиком Кэмероном-Джеймсом Уилсоном.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru