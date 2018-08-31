Виртуальные модели в рекламе Balmain

Парижский дом моды пригласил в новую рекламную кампанию девушек, которых вы не встретите в реальной жизни.

Марка Balmain одной из первых решилась на эксперимент и пригласила в рекламную кампанию виртуальных моделей. На первых кадрах можно увидеть очень красивых девушек Марго, Шуду и Зи, одетых в наряды из последней коллекции дома. Несмотря на реалистичность моделей, они полностью созданы при помощи компьютерной графики разработчиком Кэмероном-Джеймсом Уилсоном.