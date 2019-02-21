Виржини Виар возглавит дом Chanel

Должность умершего Карла Лагерфельда займет Виржини Виар, ранее исполнявшая обязанности студийного директора дома моды.

Еще в конце января Виржини Виар вышла к гостям кутюрного показа Chanel вместо Карла Лагерфельда, который уже тогда нехорошо себя чувствовал. Впервые с 1983 года шоу завершилось настолько неожиданно. И именно после этого дефиле в индустрии появились слухи о том, что Виар станет наследницей Лагерфельда. На днях, после кончины Карла, руководство парижского дома подтвердило информацию.