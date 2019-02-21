Вход
ADV
Интересно
Chanel (448)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Виржини Виар возглавит дом Chanel

  • 73
  • 0
  • 21 Февраля 201919:48
Сюжеты: Chanel

Должность умершего Карла Лагерфельда займет Виржини Виар, ранее исполнявшая обязанности студийного директора дома моды.

Еще в конце января Виржини Виар вышла к гостям кутюрного показа Chanel вместо Карла Лагерфельда, который уже тогда нехорошо себя чувствовал. Впервые с 1983 года шоу завершилось настолько неожиданно. И именно после этого дефиле в индустрии появились слухи о том, что Виар станет наследницей Лагерфельда. На днях, после кончины Карла, руководство парижского дома подтвердило информацию.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru