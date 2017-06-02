«VITACCI с «Добрым Сердцем» удивили всех в парке Сокольники

«Наша компания выступила партнёром благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце», совместно запустив программу "Журавлик, лети!". Мы рады стать частью такого важного дела, как помощь детям и инвалидам. Вместе с фондом нам удалось порадовать более 50 000 семей нашей анимационной программой, дегустациями двух гигантских тортов из мороженого, ценными подарками для взрослых и детей на лотереях и викторине, огромными количеством воздушных шаров и модным показом детской одежды и обуви, в котором приняли участие воспитанники детских домов и дети друзей Vitacci, получившие модную обувь в подарок. Сегодня популярность и значимость меценатства в обществе возрастает, и работа вашего фонда охватывает все большее количество тех, кто нуждается в помощи. Спасти даже одну жизнь - это значит поменять весь мир. И мы рады стать частью вашей благородной миссии, которая заслуживает всяческого уважения и восхищения! Вместе мы сила!» - говорит генеральный директор компании Vitacci Александр Ильич Нусуев.

Два дня, 27 и 28 мая 2017 года благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» и компания Vitacci создавали атмосферу добра на сладком и веселом 21-м Празднике мороженого от Союза мороженщиков России. Это один из старейших московских праздников и, безусловно, один из самых сладких и веселых.

К счастью, погода не подвела, и несмотря на прохладный ветер, парк быстро согревался в лучах майского солнца. Два дня в шатре «VITACCI с «Добрым Сердцем» не прекращался поток гостей. Взрослые и дети учились заплетать замысловатые косички, раскрашивали личики аквагримом, открыли конкурс рисунков на тему «Доброе сердце» и освоили несложную технику оригами, складывая добрых журавликов.

Никто не мог пройти мимо без объятий со сказочным Енотом из «Планеты детства»! Малыши не отходили от доброго пирата Карибского моря, который показывал фокусы, складывал из шариков мечи, а из разноцветной бумаги – кораблики. Все желающие приняли участие в веселой ежедневной лотерее, а особо удачливые выиграли детские игры и сладости от фонда, и суперпризы – семейные подарочные сертификаты от Vitacci на 1 пару взрослой обуви и 1 пару детской обуви.

Два дня в шатре «VITACCI с «Добрым Сердцем» бурное веселье создавали юные гости из детских домов: ЦССВ «Гармония», «Берег надежды» и «Радуга». Дети кушали мороженое, помогали выращивать бумажную журавлиную стаю и раздавать прохожим воздушные шарики. «Зовите меня всегда, когда нужна помощь, мне с вами нравится!» - точнее всех выразила общее настроение 14-летняя Настя из «Радуги».

Но главный восторг ожидал впереди – когда торжественно вынесли огромный бело-красный торт-мороженое, щедро украшенный взбитыми сливками. «Мороженое у нас бывает редко, едим обычно летом, в лагере… Мы вообще такой огромный торт видим впервые!.. От души спасибо!» - сказал Валера из «Берега надежды».

Компания Vitacci в партнерстве с Bascin Robbins приготовили целых два торта-мороженое на 27 и 28 мая. Торт смогли попробовать все желающие - очередь растягивалась от одного просека до другого. И не иссякала в течение трех часов оба дня! Угощались все, «и стар, и млад»: один дедушка признался Vitacci Fashion Magazine, что не ел мороженое 30 лет…

Ребята из «Радуги» и «Берега надежды» успели не только набегаться на свежем воздухе, наесться вволю сладостями, но и пройтись по подиуму. На главной сцене парка состоялся детский показ ярких коллекций одежды и обуви бренда VITACCI Kids, вдохновленных традициями и качеством итальянской моды, в котором приняли участие как воспитанники детских домов, так и дети – друзья бренда. Дети смогли почувствовать себя настоящими моделями и получили в подарок обувь! В конце показа дети запустили в небо сотни воздушных шариков с бумажными журавликами со словами «Журавлик, лети – здоровье детям принеси!», дав старт одноименной благотворительной программе.

Перед началом модного показа прошла викторина с вопросами-загадками от фонда, в которой 5 победителей получили сертификаты от Vitacci: на взрослую пару обуви и сумку, на детскую пару обуви и сумку, и на детский комплект одежды из 2х предметов.

Ведущей программы «VITACCI с «Добрым Сердцем» на главной сцене Праздника мороженого 2017 стала актриса театра и кино Светлана Люмьер.

Дополнительная информация:

Ирина Дараган

тел.: +7 (925) 346-67-53

е-mail: pr@vitacci.ru, daragan.iv@gmail.com

www.vitacci.ru