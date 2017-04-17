Виттория Черетти и Натали Уэстлинг в рекламе Chanel. Pre-Fall, 2017

Парижский дом моды опубликовал снимки из рекламной кампании межсезонной коллекции этого года.
Две популярные модели – итальянка Виттория Черетти и американка Натали Уэстлинг – стали героинями новой рекламной кампании Chanel. Девушки примерили наряды из межсезонной коллекции парижского дома моды и позировали для большого фотопроекта. По традиции автором фтосессии стал сам Карл Лагерфельд, креативный директор французской марки.
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