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Артем Кузелев

Виттория Черетти и Натали Уэстлинг в рекламе Chanel. Pre-Fall, 2017

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  • 17 Апреля 201722:38
Сюжеты: Chanel, Рекламные кампании

Парижский дом моды опубликовал снимки из рекламной кампании межсезонной коллекции этого года.

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  • Chanel. Pre-Fall, 2017

Две популярные модели – итальянка Виттория Черетти и американка Натали Уэстлинг – стали героинями новой рекламной кампании Chanel. Девушки примерили наряды из межсезонной коллекции парижского дома моды и позировали для большого фотопроекта. По традиции автором фтосессии стал сам Карл Лагерфельд, креативный директор французской марки.

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