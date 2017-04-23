Виттория Черетти на обложке Vogue Paris. Май, 2017

Итальянская топ-модель стала главной героиней майского номера французского Vogue.
Пару-тройку лет назад эта эффектная итальянка покорила мир моды своими выходами на подиум и рекламными съемками. И вот сегодня 19-летнюю топ-модель можно видеть в большой каверстори парижского Vogue. Для майского номера Виттория примерила роскошные наряды из актуальных коллекций ведущих домов моды. За создание фотосессии отвечал сам Марио Тестино.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.