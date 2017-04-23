Вход
ADV
Интересно
Vogue (724)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Виттория Черетти на обложке Vogue Paris. Май, 2017

  • 83
  • 0
  • 23 Апреля 201722:00
Сюжеты: Vogue

Итальянская топ-модель стала главной героиней майского номера французского Vogue.

1 / 16
  • Vogue Paris. Май, 2017

Пару-тройку лет назад эта эффектная итальянка покорила мир моды своими выходами на подиум и рекламными съемками. И вот сегодня 19-летнюю топ-модель можно видеть в большой каверстори парижского Vogue. Для майского номера Виттория примерила роскошные наряды из актуальных коллекций ведущих домов моды. За создание фотосессии отвечал сам Марио Тестино.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru