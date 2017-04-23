Виттория Черетти на обложке Vogue Paris. Май, 2017

Итальянская топ-модель стала главной героиней майского номера французского Vogue.

1 / 16 Vogue Paris. Май, 2017































Пару-тройку лет назад эта эффектная итальянка покорила мир моды своими выходами на подиум и рекламными съемками. И вот сегодня 19-летнюю топ-модель можно видеть в большой каверстори парижского Vogue. Для майского номера Виттория примерила роскошные наряды из актуальных коллекций ведущих домов моды. За создание фотосессии отвечал сам Марио Тестино.