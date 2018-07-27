Вивьен Вествуд: «Мне наскучила мода»

Получив награду Excellence Award на фестивале кино и музыки на острове Искья, Дама Британской империи призналась, что теперь ее занимают другие вопросы.

В своей приветственной речи и последующем за торжественной церемонией интервью Вивьен Вествуд призналась, что сегодня проблемы экологии и вопрос глобального потепления заботят ее гораздо больше, чем процесс создания одежды. «Мне наскучила мода. Здоровьем планеты я озабочена куда больше. Чтобы что-то изменить, у нас очень мало времени, потом будет слишком поздно». Именно поэтому созданием новых коллекций для ее марки теперь занимается муж и давний единомышленник Вивьен Андреас Кронталер, чье имя теперь присутствует в официальном названии бренда.

Кроме того, 77-летняя дизайнер с горячим интересом рассказала о своей борьбе с глобальным потеплением и блоге Climate Revolution: «Политики не слушают ученых. У нас осталось всего 20 лет, чтобы остановить то, что происходит сегодня. В противном случае человечество достигнет критической точки, а то, что на карте расположено ниже Парижа, станет необитаемым. К концу XXI века на планете останется всего миллиард человек».