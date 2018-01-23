Вивьен Вествуд осудила новый фильм о себе

Британский дизайнер утверждает, что документальная картина не достаточно сфокусирована на ее интересе к активизму.

Минувшая неделя принесла две новости о разладе между модой и кино. Сначала Донателла Версаче заявила, что не собирается смотреть антологию Райана Мерфи «Убийство Версаче», а затем Вивьен Вествуд раскритиковала новый фильм о себе.

Главные претензии британского дизайнера к создателям картины Westwood: Punk, Icon, Activist, который выйдет в прокат 31 марта, связаны с тем, что фильм не достаточно фокусируется на ее гражданской и политической позиции. Об этом дама Вивьен сообщила в своем Twitter. Вествуда выразила свое разочарование документалкой режиссера Лорны Такер, так как она не уделила «даже пяти минут» ее интересу к активизму, а вместо этого показывает в основном архивные кадры. «Это позор, – сообщили представители дизайнера. – Фильм посредственный, а Вивьен и Андреас – нет».