Вивьен Вествуд привезет в Америку свое шоу

В конце марта в в музее современного искусства Dallas Contemporary состоится шоу Вивьен Вествуд Get a Life!

Вивьен Вествуд впервые представит свою программу в Америке 28 марта. Шоу Get a Life! можно будет увидеть в далласском музее современного искусства Dallas Contemporary. Гости познакомятся с работами британского дизайнера, а также смогут принять участие в протестной акции против изменения климата, организованной маркой Vivienne Westwood. Вечер совместит черты моды, искусства и активизма, а вырученные на нем средства отправятся на развитие нескольких программ поддержки современных художников, работающих с актуальными и остро-социальными темами.