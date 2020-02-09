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Артем Кузелев

Вивьен Вествуд привезет в Америку свое шоу

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  • 09 Февраля 202020:27
Сюжеты: Vivienne Westwood

В конце марта в в музее современного искусства Dallas Contemporary состоится шоу Вивьен Вествуд Get a Life!

Вивьен Вествуд впервые представит свою программу в Америке 28 марта. Шоу Get a Life! можно будет увидеть в далласском музее современного искусства Dallas Contemporary. Гости познакомятся с работами британского дизайнера, а также смогут принять участие в протестной акции против изменения климата, организованной маркой Vivienne Westwood. Вечер совместит черты моды, искусства и активизма, а вырученные на нем средства отправятся на развитие нескольких программ поддержки современных художников, работающих с актуальными и остро-социальными темами.

 

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