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Артем Кузелев

Вивьен Вествуд стала главной героиней своей новой коллекции

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  • 22 Августа 202013:56
Сюжеты: Vivienne Westwood, Осень-зима 2020-21

Дизайнер снялась в лукбуке коллекции Vivienne Westwood сезона осень-зима 2020/21.

Британская марка Vivienne Westwood опубликовала первые кадры из лукбука новой коллекции. Над его созданием трудились соавторы самой коллекции: Вивьен Вествуд и Андреас Кронталер. Во время съемок Вивьен уже не в первый раз стала моделью, а ее муж и бизнес-партнер – фотографом.

 
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