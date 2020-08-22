Вивьен Вествуд стала главной героиней своей новой коллекции

Дизайнер снялась в лукбуке коллекции Vivienne Westwood сезона осень-зима 2020/21.

Британская марка Vivienne Westwood опубликовала первые кадры из лукбука новой коллекции. Над его созданием трудились соавторы самой коллекции: Вивьен Вествуд и Андреас Кронталер. Во время съемок Вивьен уже не в первый раз стала моделью, а ее муж и бизнес-партнер – фотографом.