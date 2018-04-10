Вход
ADV
Интересно
Олег Овсиев (Viva Vox) (25)
Все сюжеты

Viva Vox осень-зима 2018-19

  • 72
  • 0
  • 10 Апреля 201814:07
Сюжеты: Олег Овсиев (Viva Vox), Осень-зима 2018-19

Одним из источников вдохновения при создании коллекции Viva Vox fw’18/19 для дизайнера Олега Овсиева послужила графика Энди Уорхола и его известная фраза «Каждый человек имеет право на 15 минут славы».

В эпоху активного развития интернета и социальных сетей, в то время как практически любой человек может почувствовать себя знаменитым, это особенно актуально.

Путеводной нитью коллекции стала звездная пара Кеннеди - Кэролайн и Джон. Стиль этой пары отличался своим минимализмом на фоне броской моды Нью-Йорка 90-х.

В коллекции также используются принты с изображением и других легендарных пар. Персонажами коллекции являются, как реальные, так и вымышленные герои, и главное, что их всех объединяет это звездность, безусловная и безоговорочная.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru