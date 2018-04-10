Viva Vox осень-зима 2018-19

Одним из источников вдохновения при создании коллекции Viva Vox fw’18/19 для дизайнера Олега Овсиева послужила графика Энди Уорхола и его известная фраза «Каждый человек имеет право на 15 минут славы».

В эпоху активного развития интернета и социальных сетей, в то время как практически любой человек может почувствовать себя знаменитым, это особенно актуально.

Путеводной нитью коллекции стала звездная пара Кеннеди - Кэролайн и Джон. Стиль этой пары отличался своим минимализмом на фоне броской моды Нью-Йорка 90-х.

В коллекции также используются принты с изображением и других легендарных пар. Персонажами коллекции являются, как реальные, так и вымышленные герои, и главное, что их всех объединяет это звездность, безусловная и безоговорочная.