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Олег Овсиев (Viva Vox) (24)
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Viva Vox весна-лето 2018

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  • 31 Октября 201719:28
Сюжеты: Олег Овсиев (Viva Vox), Весна-лето 2018

Как и в любой коллекции бренда Viva Vox, вдохновение приходит по крупицам и перерастает в нечто совершенно новое. В коллекции ss’18 Олег Овсиев отсылается к творчеству Hubert de Givenchy конца 90-х. Дизайнер находит вдохновение в вещах, которые окружают его в повседневной жизни: будь то прозрачный зонт в дождливом Амстердаме или любимая пижама из шотландки. И, в конце концов, приходит к размышлениям о более серьезном - о девушках поколения миллениалов, об их сексуальности, взрослении, положение в обществе и даже феминизме. Об их уверенности и надежде влюбиться «снова».

Фото - Dima Babushkin

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