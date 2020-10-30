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Артем Кузелев

Владельцы Salvatore Ferragamо пока что не намерены прощаться с брендом

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  • 30 Октября 202017:17
Сюжеты: Salvatore Ferragamo

Члены семьи Феррагамо прокомментировали слухи о возможной продаже марки.

Некоторое время назад в прессе появилась информация о продаже семьей Феррагамо принадлежащего ей бренда. Одним из первых неподтвержденные слухи опубликовало агентство Reuters. Согласно публикации, президент семейной компании Ферруччо Феррагамо собирался избавиться от доли в 20% холдинга Ferragamo Finanziaria. На днях семья Феррагамо все-таки опровергла информацию, при этом подчеркнув, что не испытывает необходимость в продаже компании.

 
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