Владимир Дегтярев стал лучшим дизайнером года по версии журнала Megapolis Time

В прошлую пятницу, 30 ноября, стали известны имена обладателей Премии «Лучшие из лучших по версии Megapolis Time».

Торжественная церемония награждения проходила в интерьерах Великого Гэтсби - роскошном ресторане Stage - и преимущественно в черно-красных "луках" Трехчасовое праздничное шоу собрало порядка 200 зрителей, которые не расходились от первой до последней номинации.

Номинации в данной ежегодной премии присуждаются за выдающиеся достижения в бизнесе, образовании, спорте, искусстве, моде, социальной и благотворительной деятельности. Традиционно редакцией отмечаются не только предприниматели, но и совершившие прорыв профессионалы в таких областях, как: стоматология, косметология, юриспруденция, модельный бизнес, музыкальный бизнес, блогинг и многих других.

Владимир Дегтярев, основатель модного дома Vladimir Degtyarev, был отмечен изданием Megapolis Time как лучший дизайнер одежды года. Дизайнер поразил редакцию на Estet Fashion Week, показав, что черный цвет может быть самым красивым и элегантным. Во время вручения награды дизайнеру на сцену поднялась его муза, солистка Большого Театра Дарья Давыдова, отметив, что его костюмы не только красивы, но сидят как перчатка, настолько они удобны. Дарья исполнила а капелла отрывок из арии, вероятно, вдохновив мастера на новую коллекцию.

В числе самых модных номинантов премии 2018 года: стилист Вячеслав Смирнов, визажист Елена Доронина, модель Нигина Шарапова, ювелирный бренд Afina, главный редактор Ballare Анастасия Рафаловская, писательница Алла Лагутина и блогер Domenika Lav.

Всего на сцене вручили порядка 40 златокрылых статуэток с красным логотипом издания. Среди "звездных" обладателей наград Megapolis Time: певица Согдиана, певец Brandon Stone, певец Dante, певица Елена Князева, певица Алина Делисс, певец Роман Архипов, актриса Наталья Бочкарева и многие другие медийные лица. Почетной наградой отмечен Руслан Нигматуллин за вклад в развитие спорта.

Фото: архивы пресс-служб