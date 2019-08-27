Владимир Преображенский стал pr-директором First Fashion Group

Агентство First Fashion Group, являющееся организатором сразу нескольких масштабных мероприятий в области современной моды - Russia.Modest Fashion Week, Russia.FUR Fashion Week, Russia. YOUth Fashion Week» - объявило о назначении нового pr-директора.

Им стал Владимир Преображенский, до недавнего времени занимавший пост арт-директора ювелирной недели моды Estet Fashion Week и хорошо знакомый fashion-сообществу Москвы.

Преображенский известен также как журналист с большим стажем, музыкант (лидер гр. «Бостонское чаепитие»), а также автор и продюсер Фестиваля богемных искусств «Бархатное подполье». В 2018-2019 Владимир был удостоен ряда профильных наград, среди которых – «Арт-директор года», «Продюсер года», статуэтка «За развитие субкультур в России».

«Мы рады видеть в команде профессионала такого уровня, как Владимир. Те яркие и нестандартные решения, которые он презентовал в предыдущих проектах, позволяют с уверенностью сказать, что с его приходом PR направление First Fashion Group выходит на новый уровень», - говорит генеральный директор компании Александр Богза.

В новой должности Владимир Преображенский будет заниматься вопросами выстраивания медийной политики First Fashion Group, связями с общественностью, в частности коммуникацией с представителями fashion-индустрии, взаимодействием со СМИ, разработкой имиджевых проектов.