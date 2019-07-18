Власти Флоренции увековечили фамилию Феррагамо

Недалеко от Палаццо Питти появилась площадь имени Сальваторе и Ванды Феррагамо.

Власти Флоренции решили отдать дань уважения основателям компании, которая сделала внушительный вклад в развитие экономики и культуры региона. В честь Сальваторе и Ванды Феррагамо была названа одна из площадей близ Палаццо Питти и Музея моды и костюма. Теперь бренд Salvatore Ferragamo стал частью не только модной индустрии, но и городской среды Флоренции.