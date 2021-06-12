«Влюблённый Шекспир» с размахом отметил трёхлетие

5 июня Театр Пушкина отметил трёхлетие дерзкого спектакля «Влюблённый Шекспир». Постановка Евгения Писарева основана на «оскароносном» киносценарии выдающегося британского драматурга сэра Тома Стоппарда. Гостями специального показа стали: Светлана Хоркина, Анастасия Меськова, Лариса Вербицкая, Анастасия Крайнова, Андрей Гайдулян, Илья Доронов, Лена Лежнева.

«Влюблённый Шекспир» — это остроумная вариация биографии Уильяма Шекспира, озорная и грустная история о людях, которые превыше всего ценят честь и достоинство, верят в дружбу и братство и готовы сражаться насмерть ради своей любви. Молодой драматург Уилл обретает потерянное вдохновение благодаря любви и создаёт один из самых главных шедевров, трагедию «Ромео и Джульетта».

Режиссёр, художественный руководитель Театра им. А.С. Пушкина Евгений Писарев: «Мы выпускали спектакль об актёрской солидарности. Но зритель решил, что эта история, прежде всего, о любви. И мы с этим согласились: сегодня играем спектакль о любви, её неизбежности, необходимости и, к сожалению, о её конечности – становление человека происходит, когда у него появляются сердечные раны. Мне важно, что на сцене много молодых актёров, которые хорошо это понимают.»

Этим вечером в театре царила атмосфера елизаветинской эпохи. Ещё до начала спектакля гостей ждали сюрпризы – в фойе их встречал скрипач, исполнявший музыку Баха, Моцарта, Бетховена. Каждый мог сделать фотографию с историческими костюмами. В финале гостям предложили овладеть азами артистического фехтования на мастер-классе актёров Александра Кубанина и Владимира Зиберева.

Своими впечатлениями от спектакля поделилась гимнастка, заслуженный мастер спорта России Светлана Хоркина: «Я ещё никогда не видела такой лёгкой, эмоциональной и весёлой постановки. Потрясающая игра актёров, на мой взгляд, абсолютно талантливых. Осталось прекрасное послевкусие».

Балерина Большого театра Анастасия Меськова: «Отличный спектакль! Очень красивые костюмы – одно из самых ярких впечатлений. Особенно понравилась главная героиня – чудесная девушка. Симпатичная история про любовь».

Основательница популярного бренда детских платьев «Lelu Kids» Лена Лежнёва: «Потрясающий спектакль! Трогательный, яркий, романтичный, очень актуальный для сегодняшних нас. Какая сценография, а какая игра актеров и костюмы! “Влюблённый Шекспир” – определённо один из лучших спектаклей. Обязательно вернусь!»

В ролях: Кирилл Чернышенко (Уилл Шекспир), Елизавета Кононова (Виола), Андрей Кузичев (Кит Марло), Александр Арсентьев (Лорд Уэссекс).