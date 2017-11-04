“Вневременная мода”: Sabellino представил новую коллекцию сумок “Hard cover”

Российский бренд одежды и аксессуаров Sabellino представил новую линию сумок “Hard cover” из коллекции осень-зима 2017/18. В нее вошли сумки-мессенджеры и сумки классических моделей.

“Hard cover” — воплощение городской элегантности и утонченности. Строгие линии, классическая форма, а также лаконичность и минимализм подойдут для офиса и деловых встреч.

Цветовая палитра представлена в сдержанных базовых цветах — черном, бежевом, сером, насыщенно синем и красном. Особенностью этой коллекции стал не только лаконичный, безупречный внешний вид, но и удобная, вместительная внутренняя часть с отделами для небольших предметов. Благодаря этому девушка сможет сохранять порядок в сумке, каждая вещь будет лежать на своем месте.

При создании коллекции дизайнеры вдохновлялись классической вневременной модой с ее четкими, утонченными линиями, которая придает женственность и элегантность каждому образу.

Линия “Hard cover” предназначена для девушек, уверенных в себе и бескомпромиссных в своих желаниях. Девушки с большой буквы, которые жестко стоят на своих позициях и воплощают в себе безупречный вкус минимализма и элегантности.

При производстве сумок и аксессуаров компания Smart Fashion Group использует только качественные материалы, созданные при помощи новейших технологий. Все модели выполнены из эко-кожи высокого качества. Они выдерживают любые погодные условия, а также имеют эластичность и высокую износостойкость. Благодаря использованию эко-кожи, коллекция приятно удивит покупательниц демократичными ценами.

Помимо сумок в коллекции представлена женские аксессуары — кожаные и замшевые перчатки, а также головные уборы и шарфы.

О бренде:

Sabellino — бренд компании Smart Fashion Group (Sabellino, Piero, Grezza), основанной в 2006 году. Центральный офис находится в Москве, в штате компании — около 50 человек.

При производстве используются качественные материалы. Компания выпускает коллекции сумок и аксессуаров, а с 2017 года — одежды.