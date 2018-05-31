Внутри авангарда: на Хлебозаводе установили инсталляцию «Трехмерный проун»

Благодаря объединению «Варочный Цех» на Хлебозаводе появился новый арт-объект, созданный студентами WHO.ART.LAB

До 10 июля на территории Хлебозавода будет работать инсталляция «Трехмерный проун», созданная участниками арт-группы «САКС» по мотивам системы проунов — проектов утверждения нового Эль Лисицкого.

Инсталляция «Трехмерный проун» – это визуализация проуна известного российского архитектора и художника-авангардиста Лазаря Лисицкого (Эль Лисицкого), в основе творчества которого лежит идея взаимодействия пространства и человека.

В начале ХХ века авангардисты мечтали о том, чтобы музеи и галереи «вышли» на улицы и служили потребностям человека, и их мечты начали сбываться. Художники всегда решают задачу изображения трехмерного пространства на двухмерной плоскости. Авторы «Трехмерного проуна» пошли от обратного и из двухмерной картины создали трехмерную инсталляцию, стремясь таким образом стереть границу между произведением искусства и обыденной жизнью.

Возможность создать и воплотить «Трехмерный проун» молодые художники получили благодаря курсу «Арт-бизнес. Теория и практика», который был запущен WHO.ART.LAB при поддержке творческого объединения «Варочный Цех». На курсе студенты прошли путь от любителей искусства до начинающих арт-менеджеров, получив теоретические и практические знания. Обучение проводилось под руководством практиков индустрии, в числе которых социолог искусства, куратор междисциплинарного пространства Untitled Юрий Юркин, Александр Буренков, главный куратор галереи ISSMAG и арт-директор РОСИЗО-ГЦСИ, Екатерина Финогенова, директор по маркетингу Еврейского музея и центра толерантности и многие другие.

В завершении обучения у каждого слушателя была возможность разработать и представить свой проект экспертному жюри. Процесс работы над идеями инсталляциями курировали преподаватели курса: консультации по созданию креативной концепции студенты могли получить от куратора курса Григория Порядкова из команды Хлебозавода, а советами по технической части и производству арт-объекта поделился Олег Питецкий – основатель агентства «Свечение».

Из лучших презентаций студентов курса жюри выбрало паблик-арт команды «САКС», в основе аббревиатуры названия которой лежат первые буквы имен авторов:

Светлана Максимова – художник, основатель школы современного искусства "Арт-мастерская SUN in BUN"

Анна Зиновьева – художник, экспериментирующий в живописи и печатной графике, специалист по компьютерной графике студии «МУХА»

Катерина Забегина – дизайнер, выпускница Лаборатории моды Вячеслава Зайцева, создатель бренда одежды и аксессуаров ZABEGINA

София Рыбина – графический дизайнер, иллюстратор, выпускница МГХПА им. Строганова

До начала обучения в WHO.ART.LAB некоторые из участниц «САКС» принимали участие в независимых выставках и арт-проектах, но «Трехмерный проун» их первая серьезная работа.

По словам авторов проекта, особенность «Трехмерного проуна» в том, что объект оставляет возможность зрителям стать участниками безграничного творчества. Каждый может дополнить инсталляцию своим присутствием и стать частью произведения, а суть инсталляции лучше всего отражает лозунг «авангардизм, пространство и дух молодости». Авторы верят, что проун на Хлебозаводе станет комфортным пространством для отдыха и удачным местом для фото.

Увидеть инсталляцию и отдохнуть внутри «Трехмерного проуна» можно до 10 июля на Хлебозаводе.

Для создания инсталляции авторы использовали металл, пластик, бетон, дерево.

Who.Art.Lab – образовательное направление проекта ART.WHO.ART, это не классический лекторий, а место, где влюбленные в искусство, могут оказаться в непосредственной близости с практиками арт-рынка, получить опыт живого общения с экспертами и оценить возможности и перспективы развития отрасли в целом. Создатели курса верят, что знания должны быть доступны, а зрители должны иметь возможность поднимать свой культурный уровень и свободно общаться с лидерами индустрии на интересующие их темы.

Сайт: whoart.ru/lab

«Варочный Цех» — творческое объединение, деятельность которого направлена на поддержку молодых современных художников в России и развитие современного искусства. В 2016 году в одном из корпусов завода «Московской Пивоваренной Компании» по инициативе объединения прошли групповые и индивидуальные выставки молодых художников, а финалом работы площадки стало вручение премии Brewhouse Art Prize.

Сайт: brewhouse.pro