Внутри парфюмерного магазина Celine

В Париже открылся первый специализированный магазин парижского дома моды.

Дом Celine открыл свой первый магазин в честь запуска дебютной коллекции высокой парфюмерии. Бутик расположился в небольшом пространстве на улице Сен-Оноре, 390. Судя по фотографиям с открытия, большую часть помещения занимают зеркальные витрины со стеклянными флаконами. В декоре также преобладает черный цвет, без которого невозможно представить творчество Эди Слимана. Также в интерьере можно увидеть предметы искусства, созданные Луизой Гардини, Рошель Голдберг, Камиллой Рейман и Сереной Сейра.