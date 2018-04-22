Вход
ADV
Интересно
Gucci (280)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Во Флоренции открылся креативный центр ArtLab

  • 112
  • 0
  • 22 Апреля 201813:41
Сюжеты: Gucci

В штате творческой лаборатории Gucci числятся уже около 800 сотрудников.

Итальянский дом Gucci открыл собственную творческую лабораторию ArtLab. Центр расположен недалеко от исторической штаб-квартиры марки во Флоренции. Руководство компании называют лабораторию «центром креативности, ремесла и экологических инноваций». Занимает новая структура пространство в 37 000 квадратных метров и имеет штат численностью около 800 человек. Цель лаборатории – разработка продуктов, тестирование новых материалов, создание прототипов и т.д.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru