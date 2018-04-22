Во Флоренции открылся креативный центр ArtLab

В штате творческой лаборатории Gucci числятся уже около 800 сотрудников.

Итальянский дом Gucci открыл собственную творческую лабораторию ArtLab. Центр расположен недалеко от исторической штаб-квартиры марки во Флоренции. Руководство компании называют лабораторию «центром креативности, ремесла и экологических инноваций». Занимает новая структура пространство в 37 000 квадратных метров и имеет штат численностью около 800 человек. Цель лаборатории – разработка продуктов, тестирование новых материалов, создание прототипов и т.д.