Во Франции ушел из жизни Пьер Берже

Бывший партнер Ива Сен-Лорана и одна из ключевых фигур французской культуры XX века умер в пятницу в Сен-Реми-де-Прованс после продолжительной болезни.
Ранним утром пятницы Пьер Берже, не просыпаясь, ушел из жизни. Знаменитому культурному и политическому деятелю было 86 лет, последние из которых он боролся с болезнью. До этих дней Берже занимался наследием своего партнера Ива Сен-Лорана, а также делами Фонда Пьера Берже и Ива Сен-Лорана. В этом году его силами также были открыты два музея, посвященных жизни и творчеству Сен-Лорана: в Париже и Марракеше.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.