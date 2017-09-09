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Yves Saint Laurent (201)
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Артем Кузелев

Во Франции ушел из жизни Пьер Берже

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  • 09 Сентября 201711:52
Сюжеты: Yves Saint Laurent

Бывший партнер Ива Сен-Лорана и одна из ключевых фигур французской культуры XX века умер в пятницу в Сен-Реми-де-Прованс после продолжительной болезни.

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  • Фотографии из архива Пьера Берже

Ранним утром пятницы Пьер Берже, не просыпаясь, ушел из жизни. Знаменитому культурному и политическому деятелю было 86 лет, последние из которых он боролся с болезнью. До этих дней Берже занимался наследием своего партнера Ива Сен-Лорана, а также делами Фонда Пьера Берже и Ива Сен-Лорана. В этом году его силами также были открыты два музея, посвященных жизни и творчеству Сен-Лорана: в Париже и Марракеше.

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