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Артем Кузелев

Во время карантина дом Valentino разнообразит досуг сотрудников

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  • 21 Апреля 202021:19
Сюжеты: Valentino, Covid19

В итальянском доме моды решили поддержать работников и предложили им несколько вариантов развлечений в интернете.

Культурно-развлекательная программа Valentino адресована 4500 сотрудникам компании по всему миру, которые сейчас находятся на карантине. Дом предлагает периодические онлайн-встречи, обучающие вебинары, занятия йогой, кулинарные курсы и другие виды развлечений с пользой. Так марка пытается смягчить и разнообразить будни сотрудников и укрепить корпоративный дух.

 
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