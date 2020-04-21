Во время карантина дом Valentino разнообразит досуг сотрудников

В итальянском доме моды решили поддержать работников и предложили им несколько вариантов развлечений в интернете.

Культурно-развлекательная программа Valentino адресована 4500 сотрудникам компании по всему миру, которые сейчас находятся на карантине. Дом предлагает периодические онлайн-встречи, обучающие вебинары, занятия йогой, кулинарные курсы и другие виды развлечений с пользой. Так марка пытается смягчить и разнообразить будни сотрудников и укрепить корпоративный дух.