Во втором квартале 2020 года доход Prada сократился на 40%

Итальянский дом моды отчитался о результатах работы во втором квартале 2020 года, который оказался очень непростым из-за пандемии коронавируса.

Согласно опубликованному отчету, во втором квартале 2020 года выручка компании сократилась на 40%, объем прибыли составил 938 млн долларов. Оптимизируя расходы, марка закрыла 70 магазинов по всему миру и снизила маркетинговые траты на 32%. Генеральный исполнительный директор Prada Group Патрицио Бертелли подчеркнул: «Я очень горжусь приверженностью и чувством ответственности, проявленными в этих обстоятельствах всеми нашими сотрудниками. В первой половине 2020 года наша траектория роста временно прервалась, но при должном контроле над последствиями пандемии она постепенно восстановится во второй половине 2020 года».