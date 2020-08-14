Во втором квартале 2020 года продажи Salvatore Ferragamo упали на 60%

Итальянский дом моды опубликовал отчет о результатах работы в апреле-июне текущего года.

Сокращение продажи Salvatore Ferragamo во втором квартале 2020 года составило 60%. При этом в первом квартале итальянский дом моды зафиксировал сокращение в 30%, в итоге за первое полугодие продажи марки составили 377 млн евро, что чуть меньше прогноза аналитиков. Тенденцию в компании связывают не только с локдауном, вызванным пандемией, и отсутствием в Европе туристов, но и со стартом процесса перезапуска бренда.