Во втором квартале продажи марки H&M сократились вдвое

В шведской компании подвели итоги работы во втором квартале 2020 года. В новом отчете говорится, что продажи марки сильно сократились. Причина – закрытие большего, чем изначально предполагалось, количества магазинов.

Чистый убыток H&M по итогам второго квартала 2020 года составил более 536 млн долларов. Для сравнения в этот же период прошлого года прибыль компании составила почти 500 млн долларов. В шведском ретейлере также отмечают, что в отчетный период вдвое уменьшился объем продаж, составив менее 3,1 млрд долларов.

Генеральный директор H&M Хелена Хельмерссон отмечает: «Так как во втором квартале большую часть магазинов пришлось временно закрыть, мы сделали все, чтобы переориентировать потоки продукции на наши цифровые каналы, продолжавшие функционировать все это время практически на всех рынках, где мы присутствуем онлайн». Электронная коммерция марки показала рост в 32%, однако общие продажи все-таки сократились на 50%.

В компании также говорят, что в данный момент из-за карантинных мероприятий все еще не открылось 350 из 5000 магазинов сети.