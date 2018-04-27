Военная тема в моде на выставке в Москве

В Центре моды и дизайна начала работу экспозиция, посвященная военной теме в моде и дизайне.

Новое пространство Музея декоративно-прикладного и народного искусства в Москве представило гостям новую выставку. Проект Центра моды и дизайна «#Непровойну» посвящен военной тематике в дизайне одежды, аксессуаров и бытовых предметов. В экспозиции можно увидеть как исторические вещи, так и разработки современных российских дизайнеров: Ульяны Сергеенко, A la Russe, Laroom, Masterpeace и других. Посетить выставку можно до 1 июня.