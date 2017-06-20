Vogue выпустит книги о Кельвине Кляйне и Жан-Поле Готье

Американская редакция издания продолжает свою знаменитую серию книг Vogue’s On Designers.

В самое ближайшее время библиотека серии Vogue’s On Designers пополнится двумя новыми книгами. Первым томом станет издание, подготовленное уважаемым фэшн-редактором Кэролин Ас, Vogue on Jean Paul Gaultier. В книге можно будет найти подробное исследование творчества французского дизайнера, а также рассказ о его жизни, формировании вкусов и том, как «плохой мальчик» превратился в настоящую звезду моды.

Автором второй книги Vogue on Calvin Klein стала Наташа Фрейзер-Кавассони, которая ранее работала над биографией Ив Сен-Лорана. В новом издании публицист раскроет понятие минималистичного гламура, созданного одним из выдающихся модельеров Америки.

Отдельно редакция сообщает, что вслед за этими томами будут изданы книги о Джорджио Армани и Вивьен Вествуд. Все издания отпечатаны на бумаге высочайшего класса и богато иллюстрированы. Средняя цена одной книги около 22 долларов.