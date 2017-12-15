Волшебная fashion-вечеринка ROYAL MAGIC SHOW

Мы привыкли верить только тому, что видим, или тому, во что официально положено верить. Но среди нас живут удивительные люди, которым хватило мужества признать свой дар и открыто говорить о том, на что другие, в силу обстоятельств, продолжают упорно закрывать глаза.

В античные времена таким людям поклонялись и называли их детьми богов, оракулами, пифиями. В средневековье – устраивали облавы и безжалостно жгли на кострах. В золотые годы монархического мира внегласно призывали на государственную службу. В XX веке во многих странах появилось свое, пусть и неофициальное, но активно действующее во всех областях внутренней и внешней политики «Министерство магии». ТВ и интернет-пространство настойчиво транслируют пара-способности и чудеса, которые создают вполне обычные, на первый взгляд, люди. Кино и книги, дающие сумасшедшие рейтинги, прозрачно намекают – наша жизнь совсем иная, чем нам, по привычке, продолжает казаться. Друзья, пора сжечь на костре собственные страхи! Пора поверить!

Этот мир многомерен, и он не единственный, инопланетяне существуют, полтергейст иногда гремит кастрюльками на вашей кухне, ушедшие души слышат молитвы, которые вы о них возносите, желания сбываются, а мысли, да, можно читать.



24 декабря 2017 года у вас будет уникальная возможность лицом к лицу встретиться и задать важные для вас вопросы людям, которых вся наша страна считает волшебниками, а миллионы поклонников давно доказали, что и за экранами шоу эти специалисты продолжают творить чудеса.



Ежегодное ROYAL MAGIC SHOW – это первый в мире мистический корпоратив, на котором соберутся лучшие эзотерики и экстрасенсы, астрологи, журналисты, бизнесмены, политики, предприниматели, парапсихологи, звезды шоу-бизнеса, меценаты, артисты, певцы, художники и простые люди, которые выбором своих сердец и кнопкой пульта делают главное мерило медиа-успеха – рейтинги для всех важных проектов в мире.



Для представителей прессы это событие является стратегическим информационным ресурсом. Здесь вы найдете уникальный и востребованный аудиторией контент, крутую «картинку» для фото и видео-репортажей, не только в светскую, но и в научную, и деловую хроники.



Креативное продюсерское объединение «IVENTUM GROUP» и продюсерский центр «RestoWrite» в содружестве с генеральным партнером Кондитерской фабрикой «Crockett» приглашают вас 24.12.2017, в канун Нового года и самый сочельник католического Рождества, оказаться в эпицентре эксклюзивного праздника для нашего города.



Это будет:



• театрально-развлекательная программа и световое шоу;

• magic-маркет с подарками к Новому году;

• аллея предсказаний от титулованных тарологов, астрологов и хиромантов;

• новогодняя лотерея «Звездная пыль»;

• волшебное таинство на богатство от участников «Битвы экстрасенсов»;

• автограф-сеты и фотосессии с любимыми волшебниками страны;

• показ модной коллекции от участника MBFW Russia.



В гламурном пространстве модного московского ресторана «25:45» на Маяковке соберутся вместе известные экстрасенсы, снискавшие уважение и зрительскую любовь в таких проектах как «Битва экстрасенсов», «Экстрасенсы ведут расследование», «Человек-невидимка», «Сверхъестественный отбор», «Хрустальный шар», «Черное-белое». Многие участники приготовили для своих поклонников личные сюрпризы, такие как: мини-предсказания на грядущий новый год, праздничные обряды и предрождественские гадания, автограф-сеты и фотосессии, а также совместный ужин с фанатами за праздничным столом.



Имена этих экстрасенсов известны всем:



НАДЕЖДА ШЕВЧЕНКО – финалист 17-го сезона «Битвы экстрасенсов»;

ДАРДО КУСТО – шаман, эксперт телеканала ТВ-3;

АНАТОЛИЙ ЛЕДЕНЁВ – финалист 12-го сезона «Битвы экстрасенсов»;

БАБА КАТЯ (ЕКАТЕРИНА БОРИСОВА) – финалист 15-го сезона «Битвы экстрасенсов»;

ЕКАТЕРИНА РЫЖИКОВА – финалист 14-го сезона «Битвы экстрасенсов»;

НАМТАР ЭНЗИГАЛЬ – участник 14-го сезона «Битвы экстрасенсов»;

НИКИТА ПЛАТОНОВ – участник 15-го сезона «Битвы экстрасенсов»;

ИВАН ШАБАНОВ – самый яркий участник 18-го сезона «Битвы экстрасенсов»;

ЛАДА ВЕДУНЬЯ - целитель, участник шоу «Сверхъестественный отбор» на ТВ-3;

НАДЕЖДА ВОРОБЕЙ – ведьма, участник шоу «Сверхъестественный отбор» на ТВ-3;

МИРОСЛАВА БУШ – парапсихолог, ведьма, эксперт ТВ-каналов;

АНТОН АРБАТСКИЙ – хиромант;

ЕВГЕНИЙ ЛИМАНСКИЙ – биоэнергет;

ДЕМИД ВОРОНЦОВ – экстрасенс, ведун, эксперт «Пусть говорят»;

НИКА ЛИРОВСКАЯ – таролог;

ОЛЬГА НОВОСЕЛОВА – биоэнергет, ведьма-кукольник;

ИНЕССА АЛИЕВА – парапсихолог;

ГАЛИНА БОЙЦОВА – хиролог;

АНАСТАСИЯ КОХАН – медиум;

ОЛЬГА КОРШУНОВА – ритуальный маг, эксперт телеканала «Москва-24»;

ЖАМИЛЯ САВЕЛЬЕВА – эксперт телеканалов ТВ-3, НТВ;

МИРОСЛАВА КОЛЛАВИНИ – финалист телепроекта «Черно-белое« на Первом канале;

ТАША ИГОШИНА – астролог, эксперт на телеканале «МИР»;

ИНЕССА КРЫЖАНОВСКАЯ – астролог, автор психологических тренингов;

НИКА РАМАЗАНОВА – яснознающая, биоэнергет;

ВАЛЕНТИНА СЕРДЮК – участник 13 сезона «Битвы экстрасенсов», лучший поисковик России.

ИРИНА ВОЛКОВА – участница 18 сезона «Битвы экстасенсов».





Ведет праздник резидент ТНТ, известный шоумен и актер - Николай Цонку. Среди участников праздничного шоу группа «ПЯТЕRО» и четвертьфиналистка шоу голос Елена Романова.



Об организаторах: На протяжении 5 лет креативное продюсерское объединение «IVENTUM GROUP» и продюсерский центр «RestoWrite» являются лидерами в области деловых, развлекательных и, в особенности, эзотерических мероприятий, демонстрируют высокий уровень профессионализма и недостижимый для других игроков этого рынка уровень креатива, творчества, идей и их воплощения, что неизменно вызывает шквал обсуждений в СМИ и соцсетях, привлекая на наши мероприятия самую искушенную и взыскательную публику.



24 декабря 2017 мы объединим несколько ярких форматов: магию, выступление известных медиа-персон, шоу-программу, танцы, презентацию Первой интернациональной народной премии в области эзотерики и бесценное человеческое общение. Пора создавать сенсации вместе! И мы приглашаем вас стать одним из создателей!

По вопросам бизнес-партнерства и аккредитаций добро пожаловать:



+7-965-788-77-88

+7-926-117-51-75

director@iventum.ru

www.magicaward.ru