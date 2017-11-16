Волшебный вечер S-Lounge в салоне продаж «Мерседес-Бенц РУС»

Во флагманском салоне продаж АО «Мерседес-Бенц РУС» на Ленинградском проспекте 39а состоялась презентация программы привилегий S-Lounge. S-Lounge – это новая уникальная программа лояльности для владельцев автомобилей «Мерседес-Бенц» семейства S-Класса, мир нового измерения эксклюзивности и комфорта.

«Откройте магию привилегий S-Lounge», - так звучала тема закрытого мероприятия, посвящённого презентации программы лояльности. Вечер был наполнен магией впечатлений: необыкновенным приемом, где оживают образы и символы, фантазии и чудеса. Мероприятие посетили Алексей Немов, Снежина Кулова, Светлана Бондарчук, Антон Лирник, Владимир Яглыч, Женя Осипова, Аглая Тарасова, Анна Цуканова-Котт, Дмитрий Логинов, Михаил Тройник, Артем Шевченко.

В соответствии с условиями программы владельцы автомобилей S-семейства, включающего в себя S-Класс, Mercedes-Maybach, S-Coupe, S-Cabriolet, SL и GLS, - получают приоритетное обслуживание в решении всех вопросов, связанных с их автомобилем: персональные консультанты, профессиональная помощь экспертов, тест-драйв и заключение контрактов вне салонов продаж, приоритет при записи на сервис и эксклюзивные подменные автомобили, обучение водителей и приглашения на мероприятия и предпоказы автомобилей, выделенная «горячая линия», где в режиме 24/7 можно уточнить все вопросы и детали, связанные с автомобилем клиента и миром «Мерседес-Бенц». Для решения сложных вопросов консультанты S-Lounge получают возможность адресовать их выделенным специалистам «Мерседес-Бенц РУС» и «Мерседес-Бенц Файненшл», ответственным за соответствующее направление. Зарегистрироваться в программе S-Lounge можно в салоне продаж «Мерседес-Бенц РУС».

По словам Юлии Нестеренко, начальника Управления розничных продаж и послепродажного обслуживания «Мерседес-Бенц РУС», «программа S-Lounge является приоритетом развития салона продаж, задавая новый вектор комфортного и быстрого обслуживания дилерским центрам «Мерседес-Бенц».

Открытие нового флагманского салона продаж «Мерседес-Бенц РУС» состоялось 6 октября 2016 г. Новый шоурум, расположенный по адресу Ленинградский проспект, 39а, – это первый Brand Store в России, территория современной роскоши и место притяжения истинных поклонников марки Mercedes-Benz. В основу легла концепция Cars and Customers, которая позволяет подчеркнуть уникальность автомобилей Mercedes-Benz в комфортных для клиента условиях с индивидуальным подходом и эксклюзивным уровнем обслуживания, отличающихся от офисной атмосферы.