Воронежский дизайнер Татьяна Сулимина представила новую коллекцию

9 февраля в Воронеже прошел показ новой коллекции известного дизайнера Татьяны Сулиминой, посвященной 20-летию модного дома. Дизайнер представила работу «Я вернусь». Это продолжение капсульной коллекции «Катюша», посвященной Екатерине Иониной - дворянке, покинувшей Воронеж во время Революции и ставшей известной манекенщицей в Париже.

Модели новой коллекции отражают образ умной, образованной девушки, любящей свою страну, но покидающей ее. Она надеется вернуться. И вернулась - в коллекции Татьяны Сулиминой.

Коллекции решена в стиле милитари. Это 40 «луков». Использованы ткани в оттенках карамели и хаки, синего и кораллового, в принтах горох, леопард, модели декорированы кружевом, эко-мехом, портретами Катерины Иониной.

- В коллекции витает дух любви к родине, чего-то военного, перемен. Это воплотилось в стиле милитари, цвете хаки, который очень актуален. Но есть и клетка, которая кстати, очень хорошо сочетается с военным стилем, и оттенок карамели, и включения кораллового, который институт Пантон назвал цветом этого сезона - он дан в акцентах. Используются отсылы к стилю 40-х, подплечники, двубортные костюмы, пилотки и картузы. Пилотки помятые, домашняя обувь с опушкой используются, чтобы показать, будто девушка в спешке выбежала из дома, схватив первое, что ей попалось под руку. В вечерних нарядах использовано сочетание темно-синего, серо-голубого и грязно-розового - это классическое ретро-сочетание, - рассказала дизайнер о коллекции. - Два последних образа - это борьба противоположностей: нежный ангел и демон с фатой в дырках - это символ души, разрывающейся между тем, что хочется остаться и нужно уйти.