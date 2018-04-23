13 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге открылся двадцать седьмой магазин DEICHMANN, ведущей европейской сети магазинов обуви и аксессуаров с более чем 100-летней историей.

Бренд, успевший поработать со звездами вроде Хэлли Берри, Элли Голдинг, Ханелли Мустапарта и другими, продолжает экспансию на рынок северной столицы, открывая восьмой магазин в ТРК «Невский-2». Высочайшее качество, помноженное на демократичные цены, авторский дизайн и бесконечное разнообразие линеек и моделей для любого возраста, пола и даже стиля – именно благодаря этому сочетанию за последний год бренд совершил стремительный рынок, перешагнув отметку в 3800 (!) магазинов по всему миру, включая первые, открывшиеся в конце 2017 года магазины во Франции и Бельгии.

В новой коллекции, которая представлена в магазине, вау-эффект достигается за счет необычных контрастных подошв-платформ и декора, инспирированного мексиканскими мотивами – цветных камней, объемных цветов, искусственного жемчуга и бахромы. Так, ковбойские сапоги – самый актуальный тренд сезона – расшиты психоделическими композициями из экзотических цветов и райских птиц, легкие сапожки из эко-замши украшены перфорацией в форме морских капель, а мюли «наряжаются» в яркие насыщенные цвета (привет, фуксия!) и декор из искусственного меха, жемчуга и бантов.

Отдельного внимания заслуживает премиальная линейка ультрамодной женской обуви под названием 5th Avenue. Кроме того, по традиции приятных сюрпризов стоит ждать от молодежной Graceland, вечерней Catwalk и линейки для самых маленьких Elefanten, разработанной при участии ведущих европейских педиатров.