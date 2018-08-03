Восемь новых ароматов Alexander McQueen

Британский дом моды анонсировал выход новой коллекции женских ароматов.

Марка Alexander McQueen представила новую коллекцию ароматов для женщин. В нее вошло сразу восемь парфюмерных композиций, главная из которых обновленная версия аромата 2016 года McQueen Parfum. Автором букетов стал знаменитый парфюмер Пьер Аулас, который ранее сотрудничал с домами Mugler и Miu Miu.

В скором времени новинки появятся в продаже. Стоимость каждого флакона 75 мл составит 220 евро.