Восемь причин съездить в Суздаль

Суздаль – это один из самых красивых городов, входящих в Золотое Кольцо России. В первую очередь, Суздаль интересен тем, что он в середине 20 века стал первым русским городом-музеем. Познакомиться с городом и проникнуться русским колоритом съезжаются туристы со всей России и со всего мира. Чем же их привлекает Суздаль?



Проникнуться русской культурой



Монастыри и храмы, часовни и местные памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому Суздаль - это отличное место для того, чтобы изучить историю древней русской архитектуры. Ее один элемент классической русской культуры – это религиозная история, которая в Суздале представлена максимально широко: от момента принятия христианства до возникновения и становления православия. В городе есть несколько музеев, которые обязательно стоит посетить. Лучше всего заказать сертифицированного экскурсовода, который квалифицированно проведет вам экскурсию по главным местам и расскажет об истории города.

Попробовать местную еду

Суздаль богат на гастрономические открытия! Самый популярный продукт – это огурец, в городе даже есть ресторан “Огурец”, в меню которого вы найдете огромное количество самых неожиданных блюд: огуречное варенье, несколько видов кофе с ароматом огурца, мороженное с огуречным вкусом, а также большое количество традиционных блюд с этим знакомым всем овощем. Кроме того, в Суздале можно заказать гастрономическую экскурсию, во время которой вам предложат местные деликатесы.

Изучить местные народные промыслы и купить сувениры



Суздаль всегда был ремесленным городом и, к счастью, до наших дней некоторые виды народных промыслов дошли в неизменном виде. Например, керамика с Владимиро-Суздальскими узорами, лоскутное шитье, вышивка, бисерное шитье, также в городе вы встретите большое количество местных умельцев, которые предлагают красивые сувениры, сделанные своими руками.

Слиться с природой



Если вы живете в мегаполисе, то Суздаль отличное место, чтобы пожить деревенской жизнью и стать ближе к природе. В городе запрещены постройки выше третьего этажа, поэтому он сохранил старинный облик. К тому же, на улицах города вы всегда сможете встретить коровку или козочку. К этому можно добавить чистый воздух, размеренный ритм, полезную еду и приветливых людей.

Послушать местные легенды



У каждого города есть свои тайны. Истории о найденных кладах на улицах города, сокровищах, преданиях о религиозных чудесах, а также другие подобные сказочные небылицы из древней истории всегда очень интересны. В этом случае как раз лучше всего выбрать экскурсовода-любителя, они очень любят мистические рассказы и делятся ими с удовольствием.

Посетить народные гуляния



Хоть Суздаль и очень маленький городок, но там постоянно проходят интересные мероприятия: ярмарки, выставки, народные гуляния. Когда я была в городе, то в центре проходил “Фестиваль малых туристических городов России 2017”, к которому можно было легко присоединиться всем желающим. На площади в торговых рядах проходил концерт, в котором участвовали коллективы из разных городов, продавались сувениры и традиционная еда, но самое интересное – это национальные костюмы участников фестиваля, которые они привезли со всех концов России.

Сделать множество красивых фотографий Суздаля и окрестностей



Город находится в очень живописной местности с заливными лугами, небольшими холмами и причудливо изгибающейся речкой Каменкой. Любители пейзажей будут в восторге! Также невозможно обойти вниманием дома местных жителей – деревянные дома с наличниками еще одна достопримечательность города. Фотографировать Суздаль – одно удовольствие: прекрасные памятники архитектуры на фоне природы в любую погоду и в любое время года получаются потрясающе.

Прогуляться по ночному Суздалю



Город с недавнего времени прекрасно освящен, поэтому ночная прогулка станет для вас настоящим событием, потому что под покровом ночи древний Суздаль особенно хорош. Кстати, вы можете заказать исторический квест, в ходе которого вы будете гулять по городу, слушать истории и выполнять нетрудные задания.