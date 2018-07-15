Восточные мотивы на бьюти-ланче Teana

Благородный узор Пейсли называют по-разному: на Востоке его знают под именем Бута, «слеза Аллаха» и Персидский кипарис, а в Европе уже много веков любим орнамент под названием Paisley. Трактовок этого древнего узора – великое множество. По одной из распространенный версий, орнамент символизирует стилизованные языки пламени, которые считаются вестниками жизни. В Индии бытует мнение, что «капли» Пейсли изображают семена дерева манго. Все теории сходятся в одном – в замысловатые узоры вплетается мотив плодородия и жизни.

Дизайн премиальной линейки Royal Formula вдохновлен легендарным восточным узором, и именно поэтому бьюти-ланч Teana был посвящен рисованию этого орнамента. После того, как гости узнали о богатой истории узора Пейсли, талантливый художник и иллюстратор Анастасия Логинова провела для журналистов и блогеров увлекательный мастер-класс по созданию индивидуальных «капель» Пейсли.

Инновационная премиальная линейка Royal Formula – это роскошный уход за кожей, истинное наслаждение для любой женщины. Активные ингредиенты на основе обратных эмульсий, содержащиеся в премиальной косметике Royal formula от Teana, глубоко воздействуют на эпидермис, преображая сухую и зрелую кожу. Никакой макияж не замаскирует тусклую, уставшую кожу, ведь залог совершенного внешнего вида – ровная, «светящаяся» кожа лица. Использование продуктов из серии Royal Formula от Teana помогает сделать кожу безупречно гладкой, сияющей и здоровой. В новой серии представлены такие продукты, как масляные сыворотки, гидрофильное масло, база под макияж, кремы, и сыворотки в растительных капсулах.

В конце мастер-класса, по традиции, участников ждали приятные подарки от бренда, и каждый унес с собой приятные воспоминания и свою идеальную «каплю» Пейсли.