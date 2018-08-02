Восток встречается с Западом

Уникальность проекта заключается в его оригинальности и формате, который объединит pop-up store и show-room на одной ведущей площадке модной столицы. В течение 5 дней (с 27 сентября по 2 октября) самые талантливые и креативные дизайнеры из стран Восточной Европы покажут свои коллекции. Впервые профессиональная модная публика получит возможность понять, в чем заключается ДНК дизайнеров из России, Украины, Казахстана на примере лучших из них.

Открытие «EAST MEETS WEST» состоится 27 сентября вечеринкой в русском стиле, на которой гости смогут не только лично познакомиться с представленными дизайнерами, но и отведать традиционные русские закуски под настоящую русскую водку. В последующие дни модная точка будет открыта с 10 утра до 18 вечера для работы с частными и профессиональными покупателями.

Команда организаторов состоит из трех девушек, живущих в Париже и работающих в различных сферах индустрии моды от PR-кампании до организации продаж, от журналистики до частных консультаций.



У нас несколько критериев подбора участников проекта:

- они должны представлять бренд из восточной Европы

- у них должен быть свой ДНК, индивидуальность, то, что их отличает

- бренд должен быть готов к продажам



Мы стремимся представить силу креативности восточных корней через модельеров одежды и аксессуаров.

Высококачественный продукт также является подлинностью идеи, истории бренда.

Наше пространство (150 м2) будет разделено на два.

На одной части разместится мультибрендовый магазин (pop-up store), где дизайнеры представят вещи для продажи для покупателей.

Другая часть будет посвящена профессиональному выставочному залу, открытому только для профессионалов индустрии и прессы (showroom). Для второго варианта условия участия также является наличие производственных способностей.



В проекте будут участвовать от 13 до 16 дизайнеров, представляющую основную линию одежды готовую к продажам (ready-to-wear) и аксессуары. Мы делаем строгий отбор и готовы сотрудничать только с высококлассными марками, готовыми представить свой бренд и страну на высшем уровне.



Проект «EAST MEETS WEST» будет анонсирован через нашу партнерскую сеть http://fr.fashionnetwork.com , а также другие социальные сети. Для дизайнеров шоурума будет доступна рекламная версия modemonline.com с одним видео и фотографиями.



Участвуйте в нашем проекте, чтобы быть в тренде!

Свяжитесь с нами по телефону или e-mail чтобы узнать детали.

www.trendtendance.com