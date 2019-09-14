Патти Смит станет новым лицом Saint Laurent

По всей вероятности, панк-рокерша примет участие в новой рекламной кампании парижского дома моды.

Издание Page Six сообщило, не раскрывая источников информации, что 72-летняя музыкантша станет лицом новой рекламной кампании Saint Laurent. По слухам, съемка с Патти Смит состоится в ближайшее время в Нью-Йорке. При этом сообщаются такие подробности, как выбор автора фотосессии – им должен стать фотограф Стивен Себринг. Известно, что ранее Себринг снимал Патти для обложки журнала Spin, а также выступил в качестве продюсера документалки о ней Dream of Life. Вероятно, это станет одна из самых ожидаемых рекламных кампаний сезона весна-лето 2020.