Вперед в 60-е с новой коллекцией осень-зима от DEICHMANN

Ведущий европейский бренд обуви и аксессуаров DEICHMANN представляет осенний лукбук-калейдоскоп по мятежным шестидесятым, исследующий давно ставшие классикой обувные сюжеты, включая лодочки и ботильоны на шпильке, ботфорты на плоской подошве и другие футуристические мотивы.

Модный калейдоскоп 60-х от ведущего европейского бренда обуви и аксессуаров, более 100 лет задающего тон в обувной моде, отражает мятежный дух десятилетия, положившего начало колоссальным социальным изменениям – прежде всего роли и положения женщины, и предлагает ей быть собой: романтичной в пыльно-розовых лодочках или дерзкой в красных ботфортах. Снятый в актуальных хиппи-цветах эпохи, лукбук погружает в атмосферу «свингующих шестидесятых», выводя на передний план женщину, самостоятельно принимающую решения о том, как ей выглядеть и вести себя.

Экскурсию по 60-м DEICHMANN начинает с обуви на шпильке – безусловного хита первой половины десятилетия. В коллекции без труда обнаруживают себя классические лодочки и ботильоны из эко-кожи и замши винного и нюдового оттенков – с металлическим напылением и на шпильке разной высоты, а на звание самых мятежных без сомнения претендуют алые полусапожки с кружевной передней частью.

Без внимания дизайнеров DEICHMANN не осталось и наследие Джона Леннона и Пола Маккартни. Ботинки-челси, выпущенные на модную орбиту усилиями ливерпульцев, дизайнеры выкрасили в классические черный и кофейный цвета, снабдив декоративными рокерскими пряжками.

Из второй половины 60-х в модный гид от дизайн-бюро бренда пожалуют замшевые туфли и ботильоны на устойчивом каблуке, а компанию им составят высокие сапоги – в коллекции можно встретить ридинги, темно-серые замшевые чулки, украшенные контрастной белой полоской сверху, а также ботфорты. Из последних особенно выделяются красные ботфорты, как будто сошедшие с улиц «свингующего» Лондона.

Началом конца 60-ых становятся кеды и кроссовки на высокой платформе: белые и черные, декорированные жемчугом – специально для поклонниц элегантности Холли Голайтли. За футуристические мотивы отвечают металлические кроссовки, инкрустированные черными стразами.