Впервые на Главном детском подиуме состоялся мужской показ итальянского бренда «BORELLI»

О том,откуда возникла идея показа рассказывает режиссёр,художественный руководитель продюсерского центра «ГРАНИ» Валерий СОРОКОВОЙ.

«В сегодняшнем мире fashion индустрии трудно кого-либо удивить чем-то поистине Новым - будь то новые коллекции и тренды, форма или стиль fashion шоу, показов... Пожалуй, мы уже видели все!

В нынешних трендах в одежде всех категорий - и у детей, и взрослых, уже несколько лет властвует стиль over size.

Он неожиданно прочно и повсеместно занял свои позиции в коллекциях всех крупных Модных домов и дизайнеров всего мира. Сойдя с мировых подиумов, он обосновался в street style и, похоже, не собирается их покидать!

Да! Это очень комфортно и остро модно(по-прежнему!!) Это невероятно романтично и спортивно одновременно! Это невероятная свобода - как и внешняя, так и внутренняя- долой все правила и рамки!

Здорово! Удобно! Современно!

И уже... совершенно обыденно, повседневно и предсказуемо... увы.

Помня о том, что все новое- это Хорошо забытое старое- в том числе и пресловутый over size, пришедший из 90-х годов прошлого века, сегодня обьектом нашего внимания стал классический мужской костюм.

Нельзя сказать, что он так уж незаслуженно забыт. Нет! Скорее слегка оттеснён в дальний угол шкафа... Да и существует мужской классический костюм почти в неизменном виде (за исключением мелких нюансов) аж сначала XIX века!

Очень много нюансов и правил! Цвет рубашки, форма и размер галстука, фасон лацканов, стрелки и складки на брюках, количество пуговиц, форма и цвет ботинок и носков... и ещё множество мелочей, которые и не мелочи вовсе!

Замышляя показ классических костюмов Итальянского бренда Borelli ,безусловно, преследовалась цель прежде всего эстетическая - это действительно очень и очень красиво! Без стертых или размытых гендерных границ- где действительно видно, что перед зрителями предстаёт Настоящий, пусть ещё ребёнок или подросток, но уже Мужчина! Образец Мужественности и безупречного Стиля. Недаром ведь считается, что качественное изготовление мужского костюма это наивысший уровень портновского мастерства! И до сих пор, несмотря на 21 век и весь научно-технический прогресс, самые дорогие мужские костюмы изготавливают вручную!

И в этих образах совершенно отсутствует архаика! Это напротив - очень современно и ново! Благодаря блестящей стилизации и аксессуарам, хороший, качественный костюм может выглядеть совершенным произведением искусства!»