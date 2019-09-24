Впервые в истории дом Louis Vuitton сотрудничает с Riot Games

Начало сотрудничества намечено на 2019 год в рамках чемпионата мира League of Legends.

Парижский дом Louis Vuitton и компания Riot Games объявили о начале сотрудничества. Модная марка изготовит единственный в своем роде чемоданчик для Кубка призывателей – самой престижной награды в мире киберспорта, которую получат победители чемпионата мира по League of Legends. Для создания первого и пока что единственного чемодана для киберспортивной награды мастера Louis Vuitton используют как традиционные, проверенные временем технологии, так и суперсовременные высокотехнологичные элементы, на которые дизайнеров вдохновила вселенная League of Legends.