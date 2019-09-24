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Louis Vuitton (468)
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Артем Кузелев

Впервые в истории дом Louis Vuitton сотрудничает с Riot Games

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  • 24 Сентября 201911:04
Сюжеты: Louis Vuitton

Начало сотрудничества намечено на 2019 год в рамках чемпионата мира League of Legends.

Парижский дом Louis Vuitton и компания Riot Games объявили о начале сотрудничества. Модная марка изготовит единственный в своем роде чемоданчик для Кубка призывателей – самой престижной награды в мире киберспорта, которую получат победители чемпионата мира по League of Legends. Для создания первого и пока что единственного чемодана для киберспортивной награды мастера Louis Vuitton используют как традиционные, проверенные временем технологии, так и суперсовременные высокотехнологичные элементы, на которые дизайнеров вдохновила вселенная League of Legends.

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