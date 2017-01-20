Roy Robson весна-лето 2017

Воодушевлённая ясным языком форм и трезвой архитектурой, путём слияния прекрасных, приятных на ощупь материалов и особенных способов покраски, создаётся дышащая летом, многообразная коллекция. Различные виды рисунка: оптики тканой структуры, набивной рисунок, вышивка и трёхмерные поверхности предстают перед нами в новой интерпретации.

«В центре внимания при разработке коллекции от Roy Robson стоит правильное сочетание формы, цвета и силуэта, которое позволяет отдельному элементу стать частью единого гармоничного мира», говорит Саша Клумпп, креативный директор компании Roy Robson.

Элементами новой коллекции от Модного Дома стали костюмы, пиджаки, брюки, плащи, куртки, сорочки, трикотаж, обувь и аксессуары. Приталенный силуэт линии 2000 Slim в двух моделях по-прежнему занимает важное место в коллекции костюмов от Roy Robson на весну-лето 2017 г.: наряду с базовой моделью, здесь предлагается современный костюм с острыми лацканами. Трёхмерный мелкий рисунок определяет выбор тканей и изысканно интерпретирует тему коллекции 'Times of Tune’. Популярны также клетка и новшество программы приталенных костюмов модельной линии 2000 Slim под названием 'Separate Suit' (пиджак и брюки предлагаются отдельно) для торжественных случаев. Здесь обыгрываются стильные модели пиджака с острыми либо обычными лацканами с гармонирующей по цвету отделкой из тёмно-серого либо синего атласа. Законченность теме придаёт жилет для создания смокинга-тройки.

Также в сезоне на весну-лето 2017 г. варёные пиджаки модельной линии 3000 Shape предстают перед нами в новом, ещё более модном виде с острыми лацканами, а также в тканях с набивным рисунком. Ещё большее внимание уделяется теме 'Supersoft', прежде всего, в моделях на полуподкладке. Здесь современные, инновационные материалы из трикотажа дополняются модными видами рисунка из тканей. Законченность теме Supersoft придают 2 модели на подкладке.

Картину новой коллекции брюк от Roy Robson определяют модели типа «пять карманов» и слаксов в модельных линиях Shape и Slim. Слаксы доминируют в коллекции и гармонично вписываются в её общий облик. Спрос на зауженные слаксы модельной линии Slim постоянно растёт. Эта часть коллекции была дополнена новыми моделями. Для создания идеального симбиоза комфорта и модного зауженного силуэта Модный Дом использует исключительно эластичные ткани. Новый облик коллекции придают специально разработанные для бренда ткани: разноцветные минималистические структуры с эффектами потёртости, по-мужски сдержанный набивной рисунок, легчайшие ткани с эффектами, полученными благодаря современным методам покраски в готовом виде.

По аналогии с пиджаками и костюмами, в коллекции сорочек Roy Robson предлагает две модельные линии: Shape и Slim. В будущем сезоне тон задают новые структуры и различные виды мелкого и жаккардового рисунка. Особенно интересны инновационные решения набивного рисунка. Прекрасны и благородны и полуделовые джинсовые сорочки, выполненные специальным методом покраски «индиго». Эксклюзивная программа рубашек из чистого льна и сочетаний льна и хлопка является логическим завершением коллекции spring/summer 2017.

О компании Roy Robson

Модный Дом Roy Robson – это известная во многих странах мира марка мужской моды, пропагандирующая современный стиль жизни. Уже с 1922 г. компетентность по вопросам моды и высокий уровень качества коллекций от Roy Robson вызывают доверие клиентов. Деловая одежда, одежда выходного дня, а также богатый выбор обуви и аксессуаров предлагают разнообразные возможности для комбинаций. Коллекции от Roy Robson можно приобрести во многих странах Европы и мира в монобрэндовых магазинах и эксклюзивных бутиках.

Приглашаем байеров посетить стенд Roy Robson и увидеть коллекции осень/зима 2017 на выставке CPM в павильоне Форум с 20 по 23 февраля в Москве в Экспоцентре.