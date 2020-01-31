Время – золото: UNOde50 представляет новую линейку часов

Испанский бренд ювелирных украшений UNOde50 представляет новую коллекцию наручных часов. В линейку вошли 10 уже известных моделей, выполненных в золоте. Уникальный дизайн, утонченная форма и минималистичные детали изделия подчеркивают фирменный стиль UNOde50 и отлично сочетаются с другими украшениями марки.

Каждый аксессуар изготовлен вручную мастерами марки в Испании и прекрасно дополнит любой, даже самый смелый образ. На выбор доступны белый или темный циферблаты, а также разные формы и ремешки: как кожаные, так металлические.

Коллекция уже поступила в продажу и доступна во всех магазинах марки.