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Semkov Arnold Alexandrovich

Время – золото: UNOde50 представляет новую линейку часов

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  • 31 Января 202011:30
Сюжеты: UNOde50, Бижутерия, украшения, драгоценности, Часы

Испанский бренд ювелирных украшений UNOde50 представляет новую коллекцию наручных часов. В линейку вошли 10 уже известных моделей, выполненных в золоте. Уникальный дизайн, утонченная форма и минималистичные детали изделия подчеркивают фирменный стиль UNOde50 и отлично сочетаются с другими украшениями марки.

Каждый аксессуар изготовлен вручную мастерами марки в Испании и прекрасно дополнит любой, даже самый смелый образ. На выбор доступны белый или темный циферблаты, а также разные формы и ремешки: как кожаные, так металлические.

Коллекция уже поступила в продажу и доступна во всех магазинах марки.

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