Все краски осени в коллекции бренда KHAN

21-26 марта бренд KHAN представит коллекцию AUTUMN сезона осень-зима 2018 в рамках Недели моды в Москве в Гостином дворе.

Новая коллекция дизайнера Кристины Миннихановой – основательницы бренда KHAN - посвящена осени как состоянию природы и как состоянию души.

«Осень - одно из моих любимых времен года», – говорит дизайнер. Это период умиротворения, величественного покоя, и в то же время, это пора перемен и подготовки к чему-то новому, не менее прекрасному!»

Модели осенне-зимнего сезона создавались под девизом: «максимальный комфорт и безупречный стиль».

Теплые парки, фуфайки и пальто из шерстяной ткани, в которые так уютно закутаться холодными осенними вечерами, создают остромодный микс с платьями из органзы, шелка и костюмами из парчи. Трендовые удлиненные жилеты органично сочетаются с юбками прямого кроя, классическими брюками и романтичными легкими блузами, подчеркивая женственность и элегантность их обладательницы.

Основой для цветовой палитры коллекции стали яркие краски осени. Охра, цвет золотой листвы, естественный бежевый, глубокий чёрный, травяной зелёный и, пронзительный как звонкое чистое осеннее небо, голубой.

Большое внимание уделено декоративным деталям. Карета-тыква, ангельские крылья, дракон - модели украшают вышивки бисером, стеклярусом и жемчугом, выполненные в различных техниках. Особую стильную нотку вносят аппликации, использование натуральных полудрагоценных камней, стразов Swarovski. Традиционно в коллекции представлены актуальные изделия с элементами отделки в технике пэчворк: спортиный бомбер, пальто-пиджак с декорированными карманами, пальто-фуфайка.

Коллекция будет представлена в шоу-руме KHAN c 24 по 29 октября 2017 года.